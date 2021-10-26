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Медведев рассказал о поддержке Джоковича

Даниил Медведев рассказал, как Джокович его поддержал
09:15
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как лидер рейтинга ATP Новак Джокович поддержал его.

«Я много работал с психологом, который старался мне помочь. Но слова Джоковича после его поражения на Олимпиаде помогли мне больше, чем слова психолога. Он говорил, что все поражения на Олимпийских играх сделали его сильнее перед предстоящими турнирами», — цитирует Медведева Daily Express.

Следующим турниром, в котором выступит россиянин, станет Кубок Дэвиса. Соревнования пройдут с 25 ноября по 5 декабря.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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