Карацев: «Всегда мечтал выиграть Кубок Кремля»

Российский теннисист Аслан Карацев поделился впечатлениями от победы на Кубке Кремля.

«Думаю, это немного другие эмоции, так как сейчас выступал на домашнем турнире. Это для меня важно. Всегда мечтал его выиграть. Много раз играл на Кубке Кремля. Проходил квалификации, удавалось пройти первый круг. Но все равно всегда хотелось большего. А именно — победы. Так что сейчас эмоции особенные. Очень рад, что удалось добиться такого успеха», — приводит слова Карацева «Известия».

В третий раз подряд победу на мужском одиночном турнире Кубка Кремля одержал российский теннисист. В 2018 году победил Карен Хачанов, в 2019-м — Андрей Рублев. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.