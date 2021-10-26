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Рублев признался, что не отмечал свой 24-й день рождения

Теннисист Рублев рассказал, что не отмечал свой последний день рождения
09:53
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Российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублев рассказал, как отметил день рождения.

20 октября спортсмену исполнилось 24 года.

«Я вообще не отмечал. Это была среда, в четверг надо было играть [в Москве]. Получилось, что я просто потренировался, потом поехал с отцом забирать машину за Олимпиаду, потому что не было возможности сделать это ранее. Пока мы стояли в пробках в одну сторону, пока в другую — уже был вечер. Быстро покушали, и я пошел в номер», — рассказал Рублев YouTube-каналу Formula TX.

Ранее стало известно, что Медведев, Рублев, Хачанов, Карацев и Донской вошли в состав сборной России на Кубок Дэвиса.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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