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Медведев рассказал, какой сверхспособностью он хотел бы обладать

08:40
Даниил Медведев. Фото Getty Images
Даниил Медведев. Фото Getty Images
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Вторая ракетка мира, чемпион US Open-2021 Даниил Медведев в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопрос, какой сверхспособностью он хотел бы обладать.

«Способность летать. Так можно было бы увидеть намного больше стран, быстрее открыть для себя весь мир», — заявил в интервью «СЭ» Медведев.

Медведев закончил сезон-2021 лидером по победам и первым с 2004 года игроком топ-2, не входящим в «Большую четверку» (Федерер, Надаль, Джокович, Маррей).

Полностью интервью Даниила Медведева читайте на сайте «СЭ»

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/fan-id-pasport-bolelschika-v-rpl-dvizhenie-fanatov-zenita-landskrona-zayavilo-chto-otkazyvaetsya-ot-posescheniya-matchey-1872945/

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Тимур Ганеев все материалы автора
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