Медведев рассказал, какой сверхспособностью он хотел бы обладать
08:40
Вторая ракетка мира, чемпион US Open-2021 Даниил Медведев в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопрос, какой сверхспособностью он хотел бы обладать.
«Способность летать. Так можно было бы увидеть намного больше стран, быстрее открыть для себя весь мир», — заявил в интервью «СЭ» Медведев.
Медведев закончил сезон-2021 лидером по победам и первым с 2004 года игроком топ-2, не входящим в «Большую четверку» (Федерер, Надаль, Джокович, Маррей).
Полностью интервью Даниила Медведева читайте на сайте «СЭ»
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/fan-id-pasport-bolelschika-v-rpl-dvizhenie-fanatov-zenita-landskrona-zayavilo-chto-otkazyvaetsya-ot-posescheniya-matchey-1872945/
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