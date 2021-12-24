Медведев рассказал, какой сверхспособностью он хотел бы обладать

Вторая ракетка мира, чемпион US Open-2021 Даниил Медведев в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопрос, какой сверхспособностью он хотел бы обладать.

«Способность летать. Так можно было бы увидеть намного больше стран, быстрее открыть для себя весь мир», — заявил в интервью «СЭ» Медведев.

Медведев закончил сезон-2021 лидером по победам и первым с 2004 года игроком топ-2, не входящим в «Большую четверку» (Федерер, Надаль, Джокович, Маррей).

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