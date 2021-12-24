Даниил Медведев назвал два своих любимых новогодних фильма
Вторая ракетка мира Даниил Медведев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что скучает по встрече Нового года в России.
— Ваш любимый новогодний фильм?
— Люблю «Иронию судьбы», которую я смотрел очень много раз на Новый год, и «Один дома». Хорошие, добрые фильмы.
— Судьба теннисиста обычно не позволяет вам встречать Новый год в России. Нет ли ностальгии по снегу, катанию с горок, запаху елки и мандаринов?
— Да, теннисисты зачастую встречают Новый год в Австралии. Поэтому, конечно, есть ностальгия. Хочется встретить Новый год в России, покататься с горки, слепить снеговика. Это очень круто и весело, но работа есть работа. Приходится жертвовать своими желаниями.
— Как вы относитесь к традиции загадывать желание в новогоднюю полночь?
— Я загадываю. Если ты в кругу близких и любимых, то можно загадать желание и верить, что оно сбудется.
Медведев должен открыть будущий сезон в начале января 2022 года на турнире ATP Cup в составе сборной России.
Полностью интервью Даниила Медведева читайте на сайте «СЭ»
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/atp/reviews/daniil-medvedev-stal-sportsmenom-goda-po-itogam-oprosa-se-bolshoe-intervyu-tennisista-1872887/
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