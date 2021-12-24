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Даниил Медведев назвал два своих любимых новогодних фильма

08:10
Даниил Медведев. Фото Getty Images
Даниил Медведев. Фото Getty Images
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Вторая ракетка мира Даниил Медведев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что скучает по встрече Нового года в России.

— Ваш любимый новогодний фильм?

— Люблю «Иронию судьбы», которую я смотрел очень много раз на Новый год, и «Один дома». Хорошие, добрые фильмы.

— Судьба теннисиста обычно не позволяет вам встречать Новый год в России. Нет ли ностальгии по снегу, катанию с горок, запаху елки и мандаринов?

— Да, теннисисты зачастую встречают Новый год в Австралии. Поэтому, конечно, есть ностальгия. Хочется встретить Новый год в России, покататься с горки, слепить снеговика. Это очень круто и весело, но работа есть работа. Приходится жертвовать своими желаниями.

— Как вы относитесь к традиции загадывать желание в новогоднюю полночь?

— Я загадываю. Если ты в кругу близких и любимых, то можно загадать желание и верить, что оно сбудется.

Медведев должен открыть будущий сезон в начале января 2022 года на турнире ATP Cup в составе сборной России.

Полностью интервью Даниила Медведева читайте на сайте «СЭ»

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/atp/reviews/daniil-medvedev-stal-sportsmenom-goda-po-itogam-oprosa-se-bolshoe-intervyu-tennisista-1872887/

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Тимур Ганеев все материалы автора
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