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Раонич из-за травмы снялся с Australian Open

06:45
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Канадский теннисист Милош Раонич не примет участие в Australian Open, сообщает официальный Twitter турнира.

30-летний спортсмен продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы, из-за чего он провел всего один матч за последние 9 месяцев. Его место в основной сетке займет испанец Карлос Табернер.

Australian Open-2022 пройдет с 17 по 30 января. Действующим победителем является Новак Джокович, в финале обыгравший Даниила Медведева.

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Сергей Разин все материалы автора
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