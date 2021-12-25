Раонич из-за травмы снялся с Australian Open

Канадский теннисист Милош Раонич не примет участие в Australian Open, сообщает официальный Twitter турнира.

30-летний спортсмен продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы, из-за чего он провел всего один матч за последние 9 месяцев. Его место в основной сетке займет испанец Карлос Табернер.

Australian Open-2022 пройдет с 17 по 30 января. Действующим победителем является Новак Джокович, в финале обыгравший Даниила Медведева.