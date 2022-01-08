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Медведев прокомментировал победу в полуфинальном матче ATP Cup

09:54
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:4, 6:0) в полуфинальном матче ATP Cup Россия — Канада. Счет стал 1:1.

«Мне было очень тяжело до 4:3 в первом матче. Я подумал: «Как я могу сломать его подачу?» Он подавал только эйсы, играл хорошо, поэтому я знал, что должен оставаться в матче, стараться делать все, что в моих силах, что возможно против его хорошей игры», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

Он также высказался о предстоящем парном матче, в котором оперелится финалист.

«Я чувствую, что в одном матче любой может победить. В одном парном матче может случиться все, что угодно, поэтому нам нужно оставаться сосредоточенными, нужно хорошо выглядеть, и, надеюсь, мы сможем это сделать», — сказал Медведев.

Игра состоится 8 января в 09.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.atpcup.com/en/news/medvedev-auger-aliassime-atp-cup-2022-sf

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: ATP Cup 2022, Россия на командном турнире ATP в Австралии, Даниил Медведев и состав команды, новости и обзоры