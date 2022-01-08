Медведев сравнял счет в полуфинале ATP Cup против Канады

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:0) в полуфинальном матче ATP Cup Россия — Канада. Счет стал 1:1.

Матч продолжался один час 10 минут. На счету Медведева шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Ранее россиянин Роман Сафиуллин проиграл канадцу Денису Шаповалову со счетом 4:6, 7:5, 4:6.

Финалист определится в парном матче Феликс Оже-Альяссим/Денис Шаповалов — Даниил Медведев/Роман Сафиуллин.

Сидней (Австралия)

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Канада — Россия

Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев — 4:6, 0:6