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Медведев сравнял счет в полуфинале ATP Cup против Канады

09:19
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:0) в полуфинальном матче ATP Cup Россия — Канада. Счет стал 1:1.

Матч продолжался один час 10 минут. На счету Медведева шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Ранее россиянин Роман Сафиуллин проиграл канадцу Денису Шаповалову со счетом 4:6, 7:5, 4:6.

Финалист определится в парном матче Феликс Оже-Альяссим/Денис Шаповалов — Даниил Медведев/Роман Сафиуллин.

Сидней (Австралия)

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Канада — Россия

Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев — 4:6, 0:6

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: ATP Cup 2022, Россия на командном турнире ATP в Австралии, Даниил Медведев и состав команды, новости и обзоры