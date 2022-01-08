Медведев сравнял счет в полуфинале ATP Cup против Канады
09:19
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:0) в полуфинальном матче ATP Cup Россия — Канада. Счет стал 1:1.
Матч продолжался один час 10 минут. На счету Медведева шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Ранее россиянин Роман Сафиуллин проиграл канадцу Денису Шаповалову со счетом 4:6, 7:5, 4:6.
Финалист определится в парном матче Феликс Оже-Альяссим/Денис Шаповалов — Даниил Медведев/Роман Сафиуллин.
Сидней (Австралия)
ATP Cup. Плей-офф
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Канада — Россия
Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев — 4:6, 0:6
Читайте также
Первая футбольная рок-звезда Италии: он играл против сборной СССР, а в 24 года нелепо погиб от рук собственного фаната
Материалы сюжета: ATP Cup 2022, Россия на командном турнире ATP в Австралии, Даниил Медведев и состав команды, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю