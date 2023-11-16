Медведев: «Рад, что мне удалось перестроиться и сыграть лучше»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым (7:6 (9:7), 6:4) на Итоговом турнире ATP.

«Ментаьно это был очень тяжелый матч. Я начал очень хорошо, хорошо играл. Но в какой-то момент соперник усилил свою игру, а я по какой-то причине на небольшой промежуток времени начал играть немного хуже. Я рад, что мне удалось перестроиться и сыграть лучше в конце первого сета. Концовка обоих сетов была очень напряженной... Сейчас я рад, потому что в этом году уже проигрывал несколько таких матчей. Рад, что смог победить», — цитирует пресс-служба ATP Медведева.

В следующем матче красной группы россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом (Испания). Зверев встретится с Андреем Рублевым. Игры пройдут 17 ноября.