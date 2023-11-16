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Сколько заработали Медведев и Рублев за два матча Итогового турнира ATP

Медведев заработал 780 тысяч долларов за два матча на ATP Finals 2023
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев провели по два матча в рамках группового этапа Итогового турнира ATP. Им обоим предстоит провести еще по одной игре на этой стадии соревнований.

27-летний Медведев в первом матче обыграл своего соотечественника Рублева (6:4, 6:2), а во втором победил немца Александра Зверева на Итоговом турнире ATP — 7:6 (9:7), 6:4. Таким образом, Даниил досрочно обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира. Одержав две победы на старте ATP Finals 2023, российский теннисист уже заработал 780 тысяч долларов, так как сумма призовых за каждую победу на групповой стадии составляет 390 тысяч долларов.

26-летний Рублев в первом матче Итогового турнира уступил соотечественнику Даниилу Медведеву (4:6, 2:6), а во втором проиграл испанцу Карлосу Алькарасу — 5:7, 2:6. Андрей первым в Красной группе лишился шансов на выход в плей-офф. В случае победы в третьем матче группового турнира он заработает 390 тысяч долларов. Если же россиянин вновь потерпит поражение, то сумма его призовых за участие в ATP Finals 2023 составит 325 тысяч долларов.

В третьем матче группового раунда Итогового турнира ATP Даниил Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а Андрей Рублев встретится с немцем Александром Зверевым. Обе игры пройдут 17 ноября.

Основную информацию об Итоговом турнире сезона читайте на сайте «СЭ».

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Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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