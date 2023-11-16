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Сегодня, 00:58

Медведев победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев победил немца Александра Зверева в матче на Итоговом турнире ATP — 7:6 (9:7), 6:4. Матч продолжался 1 час 47 минут.

27-летний россиянин за игру сделал 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. У 26-летнего немца — 9 эйсов и 1 реализованных брейк-пойнт из 4.

Медведев досрочно обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира.

В следующем матче красной группы россиянин сыграет с Карлосом Алькарасом (Испания). Зверев встретится с Андреем Рублевым. Игры пройдут 17 ноября.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия) — 7:6 (9:7), 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/finals/2023/
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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