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15 марта, 00:28

Медведев — о победной серии Синнера: «Кто-то же остановил Джоковича. Найдется тот, кто остановит и Янника»

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о победной серии итальянца Янника Синнера в туре.

«Сейчас он в форме, и это здорово. Уверен, он испытывает прекрасные чувства. Но в какой-то момент серия прерывается. Мне кажется, рекорд по серии побед принадлежит Джоковичу, 46 выигранных матчей или что-то вроде того. И все же кто-то его остановил. Я даже не знаю, кто это был. Каждый, кто выходит на корт, хочет победить. Чем больше у тебя титулов, выигранных турниров «Большого шлема», тем больше у тебя уверенности в себе. Уверенность помогает Яннику, но найдется тот, кто его остановит. Возможно, не здесь. Может быть, позже. Если нам предстоит сыграть, я постараюсь его победить», — приводит Sportskeeda слова Медведева.

14 марта Синнер в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 6:3, 6:3. Эта победа стала для 22-летнего итальянского теннисиста 16-й подряд.

В полуфинале «мастерса» Синнер встретится либо с немцем Александром Зверевым, либо с испанцем Карлосом Алькарасом.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-novak-djokovic-record-still-someone-stopped-him-someone-will-stop-jannik-sinner-daniil-medvedev-italian-s-15-0-start-season?key1=newsnowltennis
Теннис
Даниил Медведев
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