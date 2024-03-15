Медведев — о победной серии Синнера: «Кто-то же остановил Джоковича. Найдется тот, кто остановит и Янника»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о победной серии итальянца Янника Синнера в туре.

«Сейчас он в форме, и это здорово. Уверен, он испытывает прекрасные чувства. Но в какой-то момент серия прерывается. Мне кажется, рекорд по серии побед принадлежит Джоковичу, 46 выигранных матчей или что-то вроде того. И все же кто-то его остановил. Я даже не знаю, кто это был. Каждый, кто выходит на корт, хочет победить. Чем больше у тебя титулов, выигранных турниров «Большого шлема», тем больше у тебя уверенности в себе. Уверенность помогает Яннику, но найдется тот, кто его остановит. Возможно, не здесь. Может быть, позже. Если нам предстоит сыграть, я постараюсь его победить», — приводит Sportskeeda слова Медведева.

14 марта Синнер в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 6:3, 6:3. Эта победа стала для 22-летнего итальянского теннисиста 16-й подряд.

В полуфинале «мастерса» Синнер встретится либо с немцем Александром Зверевым, либо с испанцем Карлосом Алькарасом.