Синнер обыграл Легечку и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Итальянский теннисист Янник Синнер в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл чеха Иржи Легечке со счетом 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. На счету 22-летнего итальянца 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
В полуфинале Синнер встретится с победителем матча Андрей Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Янник Синнер (Италия, 3) — Иржи Легечка (Чехия, 32) — 6:3, 6:3
Новости