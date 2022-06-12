Медведев проиграл 205-й ракетке мира в финале турнира в Хертогенбосе

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале травяного турнира ATP 250 в Хертогенбосе.

Медведев уступил 205-й ракетке мира Тиму ван Рейхтовену. Матч продолжался 1 час 3 минуты и завершился со счетом 4:6, 1:6.

Россиянин шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету ван Рейхтовена — четыре эйса, одна двойная и четыре реализованных брейк-пойнта из 10.

Ван Рейтховен впервые вышел в финал турнира ATP и второй раз в карьере выступал в основной сетке. Первый был в 2016 году в Уинстон-Сейлеме, где он попал в основу как лаки-лузер, но проиграл в первом круге. По итогам турнира голландец дебютирует в топ-140.

Медведев в понедельник, 13 июня, станет первой ракеткой мира и сохранит позицию как минимум до второй половины августа.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 648 130 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Тим ван Рейтховен (Нидерланды, WC) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:4, 6:1