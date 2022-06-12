Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:02

205-я ракетка мира ван Рейхтовен впервые в карьере победил теннисиста из топ-5

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

205-я ракетка мира, голландец Тим ван Рейхтовен в финале турнира в Хертогенбосе обыграл вторую ракетку мира Даниила Медведева.

Для ван Рейхтовена эта первая победа в карьере над теннисистом из топ-5 рейтинга. Ранее, на пути к финалу, голландец обыграл двух игроков из топ-20 — Феликса Оже-Альяссима (9-е место) в полуфинале и Тэйлора Фрица (14-е место) во втором круге.

Также для 25-летнего ван Рейхтовена это первый в карьере финал турнира ATP. Он выиграл титул с первой же попытки.

По итогам турнира в Хертогенбосе голландец поднимется с 205-го на 106-е место в рейтинге ATP.

Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
Российских дзюдоистов пустили на международные соревнования: это большой прецедент
Мраморная глыба, стихи и Кубок в руках. Как выглядит могила вратаря ЦСКА, над которой армейцы поклялись выиграть последний чемпионат СССР
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев проиграл 205-й ракетке мира в финале турнира в Хертогенбосе

Медведев — ван Рейтховену: «Ты впервые в финале турнира ATP, и сразу уничтожил вторую ракетку мира»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости