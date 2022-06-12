205-я ракетка мира ван Рейхтовен впервые в карьере победил теннисиста из топ-5

205-я ракетка мира, голландец Тим ван Рейхтовен в финале турнира в Хертогенбосе обыграл вторую ракетку мира Даниила Медведева.

Для ван Рейхтовена эта первая победа в карьере над теннисистом из топ-5 рейтинга. Ранее, на пути к финалу, голландец обыграл двух игроков из топ-20 — Феликса Оже-Альяссима (9-е место) в полуфинале и Тэйлора Фрица (14-е место) во втором круге.

Также для 25-летнего ван Рейхтовена это первый в карьере финал турнира ATP. Он выиграл титул с первой же попытки.

По итогам турнира в Хертогенбосе голландец поднимется с 205-го на 106-е место в рейтинге ATP.