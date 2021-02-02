Медведев подвел итоги первого матча в новом году
12:56
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Диего Шварцманом (7:5, 6:3) в матче 1-го тура ATP Cup, который проходит в Австралии.
«Всегда нелегко даются такие матчи, тем более, когда это старт сезона. Шварцман — очень хороший и по-своему неприятный соперник. У меня сегодня не все получалось, но это первый матч в году, дальше будем добавлять», — сказал Медведев на пресс-конференции после игры.
После победы Медведева сборная России набрала второе очко и победила Аргентину в стартовом матче турнира.
Следующим соперником сборной России станет команда Японии. В группе из трех сборных в полуфинал турнира проходит лишь лучшая команда. Встречи состоятся в среду, 3 февраля.
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