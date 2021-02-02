Медведев подвел итоги первого матча в новом году

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Диего Шварцманом (7:5, 6:3) в матче 1-го тура ATP Cup, который проходит в Австралии.

«Всегда нелегко даются такие матчи, тем более, когда это старт сезона. Шварцман — очень хороший и по-своему неприятный соперник. У меня сегодня не все получалось, но это первый матч в году, дальше будем добавлять», — сказал Медведев на пресс-конференции после игры.

После победы Медведева сборная России набрала второе очко и победила Аргентину в стартовом матче турнира.

Следующим соперником сборной России станет команда Японии. В группе из трех сборных в полуфинал турнира проходит лишь лучшая команда. Встречи состоятся в среду, 3 февраля.