Медведев выиграл восьмой матч подряд против соперников из топ-10 рейтинга ATP

Россиянин Даниил Медведев обыграл Диего Шварцмана (7:5, 6:3) и принес России победу над Аргентиной на ATP Cup 2-0 без учета матча пар.

Для Медведева это восьмая победа подряд во встречах с соперниками из первой десятки мирового рейтинга. На данный момент россиянин четвертый в списке лучших, а аргентинец — девятый.

World No. 4 @DaniilMedwed makes his 2021 season debut against No. 9 @DieSchwartzman on Tuesday at @ATPCup.



Medvedev has won 10 straight matches overall and 7 matches in a row vs. Top 10, including victories over Schwartzman en route to @RolexPMasters and #NittoATPFinals titles.