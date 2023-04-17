Медведев поднялся на четвертую строчку рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с пятой на четвертую строчку в обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

На прошедшей неделе Медведев дошел до четвертьфинала турнира в Монте-Карло, где проиграл в матче с датчанином Хольгером Руне. Он, в свою очередь, поднялся на седьмое место в рейтинге. Это лучший результат датчанина в карьере.

Россиянин Александр Шевченко на прошедшей неделе стал победителем турнира в Мадриде и впервые в карьере вошел в топ-100 рейтинга. Карен Хачанов поднялся с 12-й строчки на 11-ю.

Рейтинг АТР от 17 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7240 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6770

3 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5255

4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5240

5 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 4950

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4380

7 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3865

8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3525

9 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3450

10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3245

11 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2900

...98 (107). Александр Шевченко (Россия) — 610