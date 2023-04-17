Рублев поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на 5-е место в чемпионской гонке АТР после победы в турнире в Монте-Карло.

В финале он обыграл датчанина Хольгера Руне — 5:7, 6:2, 7:5.

Лидером списка остается россиянин Даниил Медведев. На второй строчке сербский теннисист Новак Джокович. На третье место поднялся Янник Синнер.

Россиянин Карен Хачанов поднялся на 8-ю позицию. Также на 24 строчки поднялся Александр Шевченко, теперь он занимает 62-е место.

Обновленный рейтинг Чемпионской гонки ATP:

1. Даниил Медведев (Россия) — 3210

2. Новак Джокович (Сербия) — 2520

3 (+1). Янник Синнер (Италия) — 2095

4 (-1). Карлос Алькарас (Испания) — 1910

5 (+7). Андрей Рублев (Россия) — 1885

6 (-1). Стефанос Циципас (Греция) — 1750

7 (-1). Тэйлор Фритц (США) — 1635

8 (+1). Карен Хачанов (Россия) — 1305

9 (-2). Томми Пол (США) — 1265

10 (-2). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1265

...62 (+24). Александр Шевченко (Россия) — 310

...88 (-7). Павел Котов (Россия) — 239