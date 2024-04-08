Медведев: «Я очень жду «Ролан Гаррос». Чувствую, что мне удалось найти небольшое преимущество на «Шлемах»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Франции-2024.

«Я до сих пор не сильно люблю грунт, просто потому что он не очень подходит под мой стиль игры. Но на самом деле с каждым годом ожидания от грунтовой части сезона у меня все выше и выше, потому что есть уверенность. Иногда она падает, но иногда может поднять меня выше. Так что я очень жду «Ролан Гаррос». Чувствую, что мне удалось найти небольшое преимущество на «Больших шлемах», я начал хорошо играть с «Уимблдона» 2023 года. Постараюсь это использовать в этом году и хорошо провести «Ролан Гаррос», — приводит Eurosport слова Медведева.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 20 мая по 9 июня. В прошлом сезоне Медведев вылетел в первом круге «Ролан Гаррос», уступив бразильцу Тьяго Уайлду.

На данный момент 28-летний Медведев занимает четвертое место в рейтинге АТР. Он является победителем одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2021). Всего россиянин пять раз выходил в финалы «Шлемов».