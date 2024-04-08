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Сегодня, 15:49

Аргентинец Черундоло во втором круге турнира в Монте-Карло может сыграть с Хачановым

Виктория Кравченко
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Аргентинец Франсиско Черундоло обыграл немца Даниэля Альтмайера в первом круге турнира в Монте-Карло — 6:2, 7:6 (7:3).

Во втором круге Франсиско Черундоло сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия, 15) — Кэмерон Норри (Великобритания).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Даниэль Альтмайер (Германия, LL) — 6:2, 7:6 (7:3)

Карен Хачанов
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