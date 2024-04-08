Аргентинец Черундоло во втором круге турнира в Монте-Карло может сыграть с Хачановым
Аргентинец Франсиско Черундоло обыграл немца Даниэля Альтмайера в первом круге турнира в Монте-Карло — 6:2, 7:6 (7:3).
Во втором круге Франсиско Черундоло сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия, 15) — Кэмерон Норри (Великобритания).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Франсиско Черундоло (Аргентина) — Даниэль Альтмайер (Германия, LL) — 6:2, 7:6 (7:3)
Новости