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Медведев первым вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

19:51
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Россиянин Даниил Медведев стал первым полуфиналистом Итогового турнира ATP, сообщает пресс-служба турнира.

Медведев выиграл две первые встречи на старте соревнований. Но попадание в полуфинал ему гарантировал Маттео Берреттини, который снялся с турнира.

Заменивший его Янник Синнер не сможет обойти россиянина, даже если выиграет оба матча — потому что, по правилам турнира, приоритет отдается тем, кто больше играл.

А Зверев или Хуберт Хуркач не обойдут россиянина, потому что он выиграл у них очные встречи.

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Иван Шитик все материалы автора
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