Медведев первым вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
19:51
Россиянин Даниил Медведев стал первым полуфиналистом Итогового турнира ATP, сообщает пресс-служба турнира.
Медведев выиграл две первые встречи на старте соревнований. Но попадание в полуфинал ему гарантировал Маттео Берреттини, который снялся с турнира.
Заменивший его Янник Синнер не сможет обойти россиянина, даже если выиграет оба матча — потому что, по правилам турнира, приоритет отдается тем, кто больше играл.
А Зверев или Хуберт Хуркач не обойдут россиянина, потому что он выиграл у них очные встречи.
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