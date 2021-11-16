Медведев первым вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев стал первым полуфиналистом Итогового турнира ATP, сообщает пресс-служба турнира.

With Berrettini's withdrawal from #NittoATPFinals, @DaniilMedwed qualifies for the semi-finals as No. 1 in the Red Group.@janniksin will come in as the alternate and play @HubertHurkacz. In their only previous meeting, Hurkacz won 7-6(4) 6-4 in @MiamiOpen final. — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 16, 2021

Медведев выиграл две первые встречи на старте соревнований. Но попадание в полуфинал ему гарантировал Маттео Берреттини, который снялся с турнира.

Заменивший его Янник Синнер не сможет обойти россиянина, даже если выиграет оба матча — потому что, по правилам турнира, приоритет отдается тем, кто больше играл.

А Зверев или Хуберт Хуркач не обойдут россиянина, потому что он выиграл у них очные встречи.