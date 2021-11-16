Медведев о победе над Зверевым: «Иногда это нечто большее, чем просто удача»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над немцем Александром Зверевым в матче Итогового турнира ATP.

«Иногда теннис сводится именно к этому. Ты просто пытаешься показать свою лучшую игру. Иногда удача тебе улыбается, иногда она оказывается на стороне соперника. Иногда это нечто большее, чем просто удача. Я просто пытался показать свой максимум.

Без сомнения, этот матч останется в моей памяти. Он вел на решающем тай-брейке, но я смог перехватить инициативу. Старался сыграть агрессивно, но это не сработало. К счастью, все же удалось победить», — приводит слова Медведева сайт ATP.

Россиянин продлил победную серию на Итоговых чемпионатах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) до семи матчей.