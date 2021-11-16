Медведев после матча со Зверевым: «Не трудно, но руки трясутся»
19:39
Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после матча Итогового турнира ATP с Александром Зверевым из Германии.
Сразу после встречи россиянин оставил надпись на камере: «Не трудно, но руки трясутся».
В заключительном матче группового этапа в рамках Красной группы Медведев сыграет против Янника Синнера, который заменил травмированного Маттео Берретини.
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