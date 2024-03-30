Медведев: «Против Синнера недостаточно просто пытаться его победить»

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги четвертьфинального матча турнира в Майами против итальянца Янника Синнера (1:6, 2:6).

«Условия немного отличались от тех, к которым я привык, но я проиграл не из-за этого. Мой план состоял в том, чтобы играть агрессивно, как в Австралии, но это всегда риск, потому что это другая игра, к которой я не привык. Однако думаю, что против Янника недостаточно просто пытаться его победить. В результате я был вынужден немного изменить себя и свой стиль. В первых двух сетах финала в Мельбурне это изменение сработало, но не здесь, потому что я находился не на должном уровне в своей игре. Когда я снова встречусь с Синнером, я подумаю, что еще можно сделать, чтобы стать лучше», — приводит слова Медведева OA Sport.

Россиянин проиграл итальянцу в пятый раз подряд, в том числе в финале Australian Open-2024. Однако счет в личных встречах по-прежнему в пользу Медведева — 6-5.

В финале «мастерса» в Майами Синнер встретится с Григором Димитровым из Болгарии.