Димитров обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Майами

Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу в полуфинале турнира в Майами. В трех сетах он выиграл у немца Александра Зверева — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Матч продолжался 2 часа 39 минут. 32-летний болгарин сделал 18 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 подач навылет, 1 двойную ошибку и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 2).

Ранее в финал вышел итальянец Янник Синнер, который обыграл россиянина Даниила Медведева — 6:1, 6:2.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Григор Димитров (Болгария, 11) — Александр Зверев (Германия, 4) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4