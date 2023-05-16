Медведев обыграл Зверева и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Риме

Россиянин Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в четвертом круге турнира ATP серии «Мастерс» в Риме — 6:2, 7:6 (7:3). Матч длился 1 час 56 минут.

Медведев сделал 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. У Зверева — 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В четвертьфинале Медведев сыграет с немцем Янником Ханфманном, который обыграл россиянина Андрея Рублева.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 19) — 6:2, 7:6 (7:4)