Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

16 мая, 21:01

Селиваненко — о поражении Рублева: «Мы видим результаты, которые мало кто предполагал»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение Андрея Рублева от немца Янника Ханфманна в матче 1/8 финала турнира в Риме (6:7 (5:7), 6:4, 3:6).

«Мы видим в Риме на примере многих матчей на сколько ровный уровень у большого количества игроков, в том числе и у тех, кто особо неизвестен широкой аудитории. Поэтому каждый день мы видим результаты, которые мало кто предполагал. Сейчас любой может обыграть любого. Андрей отпустил первый сет на тай-брейке. Дальше была достаточно равная игра, в которой его соперник оказался чуть удачливее. Это теннис, в котором выигрывает не всегда тот, кто на бумаге казался сильнее», — сказал Селиваненко «СЭ».

В 1/4 финала Ханфманн сыграет с победителем пары Александр Зверев — Даниил Медведев.

Теннис
Андрей Рублев
1
0
Читайте также
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев не смог избежать наказания за русский мат на турнире в Риме. Он пытался доказать судье, что изъяснялся на английском

Медведев обыграл Зверева и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Риме
Новости
RSS RSS
Все новости