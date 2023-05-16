Селиваненко — о поражении Рублева: «Мы видим результаты, которые мало кто предполагал»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение Андрея Рублева от немца Янника Ханфманна в матче 1/8 финала турнира в Риме (6:7 (5:7), 6:4, 3:6).

«Мы видим в Риме на примере многих матчей на сколько ровный уровень у большого количества игроков, в том числе и у тех, кто особо неизвестен широкой аудитории. Поэтому каждый день мы видим результаты, которые мало кто предполагал. Сейчас любой может обыграть любого. Андрей отпустил первый сет на тай-брейке. Дальше была достаточно равная игра, в которой его соперник оказался чуть удачливее. Это теннис, в котором выигрывает не всегда тот, кто на бумаге казался сильнее», — сказал Селиваненко «СЭ».

В 1/4 финала Ханфманн сыграет с победителем пары Александр Зверев — Даниил Медведев.