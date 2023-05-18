Медведев обыграл Ханфманна и вышел в полуфинал турнира в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немцем Янником Ханфманном в четвертьфинале турнира в Риме — 6:2, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 22 минуты.

Медведев сделал 8 эйсов, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Ханфманна ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в финал Медведев сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция, 5) — Борна Чорич (Хорватия, 5).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Янник Ханфманн (Германия, Q) — 6:2, 6:2