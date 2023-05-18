Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:41

Кафельников — о завершении карьеры Надаля: «Он как никто знает свой организм»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рафаэль Надаль.
Фото AFP

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение испанца Рафаэля Надаля завершить карьеру в 2024 году.

«Он как никто другой знает свой организм. Если он считает, что это потолок его карьеры, то я вполне допускаю это. Никаких эмоций не испытываю, все будет потом», — сказал Кафельников корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В четверг 36-летний Надаль объявил, что не сыграет на Открытом чемпионате Франции по теннису. Испанец является 14-кратным чемпионом «Ролан Гаррос».

Теннис
Евгений Кафельников
Рафаэль Надаль
3
3
Читайте также
Навка поздравила Загитову с днем рождения
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев: «Надаль — выдающийся теннисист, его игра восхищает. Но завершение карьеры — неизбежность»

Медведев обыграл Ханфманна и вышел в полуфинал турнира в Риме
Новости
RSS RSS
Все новости