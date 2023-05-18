Кафельников — о завершении карьеры Надаля: «Он как никто знает свой организм»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение испанца Рафаэля Надаля завершить карьеру в 2024 году.

«Он как никто другой знает свой организм. Если он считает, что это потолок его карьеры, то я вполне допускаю это. Никаких эмоций не испытываю, все будет потом», — сказал Кафельников корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В четверг 36-летний Надаль объявил, что не сыграет на Открытом чемпионате Франции по теннису. Испанец является 14-кратным чемпионом «Ролан Гаррос».