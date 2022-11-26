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Мама Рублева — о сезоне сына: «На одном из матчей Андрей сказал: «Если проиграю, то умру»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Марина Марьенко, мама российского теннисиста Андрея Рублева, подвела итоги сезона-2022 для сына.

«Хоть это и был прорывной сезон для него, но большой радости у него не было. Андрей — настоящий максималист, который всегда недоволен результатами, всегда для него что-то недостаточно. Он хочет отдавать себя ради максимальных результатов. Для него каждый теннисный матч — маленькая жизнь. Он действительно в каждом матче ее проживает — если он проигрывает, то умирает. На одном из матчей, не буду говорить на каком, он мне сказал: «Мам, если я проиграю, то умру». Он не празднует так победы, как переживает проигрыши, тем самым, он всегда становится лучше. Для него победа — закономерность», — приводит слова Марьенко Sport24.

Рублев в сезоне-2022 выиграл четыре титула: ATP-250 в Марселе, Белграде, Хихоне и ATP-500 в Дубае. Также россиянин дошел до полуфинала Итогового турнира ATP, что является его лучшим результатом на этом соревновании.

Рублев завершил сезон на восьмом месте в мировом рейтинге ATP.

Источник: Sport24
Теннис
Андрей Рублев
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