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Мама Рублева считает, что Андрей выступил бы успешнее в сезоне-2022, если бы не давление общественности

Анна Горшкова
Корреспондент
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Марина Марьенко, мама российского теннисиста Андрея Рублева, считает, что сын выступил бы лучше в сезоне-2022, если бы не давление общественности.

«Год для Андрея был очень непростой — было большое давление со стороны общественности, медиа и журналистов. Если бы всей этой ситуации не было, то, конечно, результаты были бы успешнее. Послематчевые пресс-конференции давались Андрею тяжело. Журналисты всячески пытались спровоцировать и это давило на неокрепшую еще психику моего сына», — приводит слова мамы Рублева Sport24.

Рублев в сезоне-2022 выиграл четыре титула: ATP-250 в Марселе, Белграде, Хихоне и ATP-500 в Дубае. Также россиянин дошел до полуфинала Итогового турнира ATP, что является его лучшим результатом на этом соревновании.

25-летний теннисист завершил сезон на восьмом месте в мировом рейтинге ATP.

Источник: Sport24
Теннис
Андрей Рублев
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