В матче группового этапа турнира Next Gen ATP Finals в Милане (Италия) американский теннисист Себастьян Корда победил итальянца Лоренцо Музетти (4:2, 4:3 (7:4), 4:2).

Американец выиграл все три матча и победил в группе В, выйдя в полуфинал. Музетти в полуфинал не пробился — одна победа и третье место.

Next Gen ATP Finals — турнир для лучших теннисистов в возрасте не старше 21 года.

Милан (Италия)

Турнир ATP Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals

Призовой фонд 1 300 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа B

Себастьян Корда (США, 2) — Лоренцо Музетти (Италия, 3) — 4:2, 4:3 (7:4), 4:2

Корда обыграл Музетти и вышел в полуфинал Next Gen ATP Finals