Корда обыграл Музетти и вышел в полуфинал Next Gen ATP Finals
00:18
В матче группового этапа турнира Next Gen ATP Finals в Милане (Италия) американский теннисист Себастьян Корда победил итальянца Лоренцо Музетти (4:2, 4:3 (7:4), 4:2).
Американец выиграл все три матча и победил в группе В, выйдя в полуфинал. Музетти в полуфинал не пробился — одна победа и третье место.
Next Gen ATP Finals — турнир для лучших теннисистов в возрасте не старше 21 года.
Милан (Италия)
Турнир ATP Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals
Призовой фонд 1 300 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа B
Себастьян Корда (США, 2) — Лоренцо Музетти (Италия, 3) — 4:2, 4:3 (7:4), 4:2
Корда обыграл Музетти и вышел в полуфинал Next Gen ATP Finals
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