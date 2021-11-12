Шаповалов обыграл Риндеркнеха и вышел в полуфинал турнира в Стокгольме
01:18
Канадский теннисист Денис Шаповалов победил француза Артура Риндеркнеха (4:6, 6:3, 7:5) в матче 1/4 финала турнира АТР в Стокгольме (Швеция).
В полуфинале канадец сыграет со своим соотечественником Феликсом Оже-Альяссим.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 711 725 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Денис Шаповалов (Канада, 3) — Артур Риндеркнех (Франция) — 4:6, 6:3, 7:5
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