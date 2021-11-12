Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Шаповалов обыграл Риндеркнеха и вышел в полуфинал турнира в Стокгольме

01:18
Теги:

Канадский теннисист Денис Шаповалов победил француза Артура Риндеркнеха (4:6, 6:3, 7:5) в матче 1/4 финала турнира АТР в Стокгольме (Швеция).

В полуфинале канадец сыграет со своим соотечественником Феликсом Оже-Альяссим.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 711 725 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Денис Шаповалов (Канада, 3) — Артур Риндеркнех (Франция) — 4:6, 6:3, 7:5

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
РФ сочла действия Польши на границе с Белоруссией нарушением международных норм
0