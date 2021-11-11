Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал жеребьевку Итогового турнира ATP.

«Группы получились очень равноценные. Что касается Рублева, он уставший. Андрей так и не восстановился с Кубка Кремля, именно в плане нервов. А от них всегда зависит очень многое. Джокович в их группе выглядит искуснее всех, а с Циципасом и Руудом Андрей может играть на равных и бороться. Повторюсь, главное — нервы.

Что касается группы Медведева, Дане будет чуть полегче. Он равномерно набирал форму и очень достойно сыграл с Джоковичем финал Парижа. В отношении Дани очень большую роль будет играть степень усталости. Группа так же очень ровная и интересная», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Итоговый турнир пройдет с 14 по 21 ноября в итальянском Турине.