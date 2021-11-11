Тарпищев прокомментировал жеребьевку Итогового турнира ATP
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал жеребьевку Итогового турнира ATP.
«Группы получились очень равноценные. Что касается Рублева, он уставший. Андрей так и не восстановился с Кубка Кремля, именно в плане нервов. А от них всегда зависит очень многое. Джокович в их группе выглядит искуснее всех, а с Циципасом и Руудом Андрей может играть на равных и бороться. Повторюсь, главное — нервы.
Что касается группы Медведева, Дане будет чуть полегче. Он равномерно набирал форму и очень достойно сыграл с Джоковичем финал Парижа. В отношении Дани очень большую роль будет играть степень усталости. Группа так же очень ровная и интересная», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».
Итоговый турнир пройдет с 14 по 21 ноября в итальянском Турине.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/tennis/news-4510669-tarpischev-otreagiroval-na-zherebyovku-itogovogo-turnira-atp-dlya-medvedeva-i-rublyova.html
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