Рууд оценил свою игру в матче с Оже-Альяссимом на Итоговом турнире ATP

Четвертая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал победу над Феликсом Оже-Альяссимом (7:6 (7:4), 6:4) в стартовом матче Итогового турнира ATP.

«На этом покрытии подача крайне важна. Для победы достаточно сделать один брейк за весь матч, поэтому нужно быть очень сосредоточенным на своей подаче. Я подавал хорошо, чему очень рад, ведь в последние недели у меня были с этим небольшие проблемы. Думаю, это один из моих лучших матчей после US Open.

Осенью Феликс набрал классную форму, и я знал, что он силен. Я играл хорошо, смог выйти на лучший уровень за последние месяцы. Знал, что мне необходимо показать свой оптимальный теннис, чтобы получить какие-то шансы в матче с любым соперником по группе», — приводит слова Рууда сайт ATP.

В группе с Руудом и Оже-Альяссимом выступают испанец Рафаэль Надаль и американец Тейлор Фритц. Их матч проходит сегодня, 13 ноября.