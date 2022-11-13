Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

13 ноября, 23:59

Рууд — о победе над Оже-Альяссимом: «Это один из моих лучших матчей после US Open»

Рууд оценил свою игру в матче с Оже-Альяссимом на Итоговом турнире ATP
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Четвертая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал победу над Феликсом Оже-Альяссимом (7:6 (7:4), 6:4) в стартовом матче Итогового турнира ATP.

«На этом покрытии подача крайне важна. Для победы достаточно сделать один брейк за весь матч, поэтому нужно быть очень сосредоточенным на своей подаче. Я подавал хорошо, чему очень рад, ведь в последние недели у меня были с этим небольшие проблемы. Думаю, это один из моих лучших матчей после US Open.

Осенью Феликс набрал классную форму, и я знал, что он силен. Я играл хорошо, смог выйти на лучший уровень за последние месяцы. Знал, что мне необходимо показать свой оптимальный теннис, чтобы получить какие-то шансы в матче с любым соперником по группе», — приводит слова Рууда сайт ATP.

В группе с Руудом и Оже-Альяссимом выступают испанец Рафаэль Надаль и американец Тейлор Фритц. Их матч проходит сегодня, 13 ноября.

Источник: https://www.nittoatpfinals.com/en/news/ruud-auger-aliassime-turin-2022-sunday
Теннис
Каспер Рууд
Феликс Оже-Альяссим
2
0
Читайте также
Норвежцы предлагают проводить лыжные соревнования без снега. Действительно — зачем он нужен?
Махачев поедет драться в Австралию. Его соперник еще ни разу не проигрывал в UFC
Полянский обвинил Запад в желании узаконить кражу российских активов
СМИ уличили Запад и США в планах использовать саммит G20 для ссоры
В Турции сообщили о состоянии раненых после взрыва в Стамбуле
Зеленский подтвердил участие в саммите G20
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP Finals 2022: основные материалы и обзоры
Оже-Альяссим — о поражении Рууду: «Мне нужно вернуться в строй и играть немного лучше»
Рууд обыграл Оже-Альяссима в первом матче Итогового турнира ATP
Рублев провел совместную тренировку с Надалем в Турине
Надаль — об итоговом турнире ATP: «Если бы думал, что у меня нет шансов на что-то важное, я бы не приехал»
Медведеву не вернуть первую строчку в этом году. Где может оказаться россиянин в конце сезона?
Тарпищев рассказал, что может помешать Медведеву успешно выступить на Итоговом турнире в Турине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Оже-Альяссим — о поражении Рууду: «Мне нужно вернуться в строй и играть немного лучше»

Фритц обыграл Надаля в стартовом матче Итогового турнира ATP
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости