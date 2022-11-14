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Сегодня, 00:54

Фритц обыграл Надаля в стартовом матче Итогового турнира ATP

Сергей Разин
корреспондент
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Тэйлор Фритц.
Фото Reuters

Американский теннисист Тэйлор Фритц в матче группового этапа Итогового турнира ATP обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 7:6 (7:3), 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. На счету 25-летнего американца 8 эйсов, одна ошибка на второй подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 9. У 36-летнего испанца 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

В следующем матче Фритц 15 ноября встретится с норвежцем Каспером Рууда, Надаль в этот же день сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 14 750 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Зеленая группа

Тэйлор Фритц (США, 8) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) — 7:6 (7:3), 6:1

Рафаэль Надаль
Тэйлор Фритц
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