Оже-Альяссим — о поражении Рууду: «Мне нужно вернуться в строй и играть немного лучше»

Шестая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP. Он уступил норвежцу Касперу Рууду (6:7 (4:7), 4:6).

«Чтобы выйти в полуфинал мне придется обыграть и Надаля, и Фрица? Да, конечно, мне некуда деваться. Лучше было бы начать с победы. Каспер, я уверен, сбросил большой груз с плеч. Мне нужно вернуться в строй и играть немного лучше. У меня не было серьезных проблем, но есть несколько деталей, которые можно поправить.

Я постараюсь использовать завтрашний день, чтобы над этим поработать, а там посмотрим, с кем я буду играть. Их матч сегодня вечером, моим соперником станет проигравший. Но я к этому готов. В конце концов, да, сегодня сложилось не в мою пользу, но я точно готов к этому вызову», — приводит слова Оже-Альяссима ATP.

В группе одной группе с Руудом и Оже-Альяссимом также выступают испанец Рафаэль Надаль и американец Тейлор Фритц. Их матч состоится сегодня, 13 ноября.