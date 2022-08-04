Камельзон о победе Медведева: «Хорошая разминка, хороший счет»

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Даниила Медведева над австралийцем Ринки Хидзикату во втором круге турнира в Лос-Кабосе — 6:4, 6:3.

«Медведев просто обязан хорошо стартовать. Хорошая разминка, хороший счет. Наверное, он сейчас набирает обороты. Все-таки первая ракетка мира. К этому надо подходить серьезно. Подождем, что будет дальше, как он сыграет. Но старт хороший, положительный», — сказал Камельзон корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Следующим соперником россиянина будет Рикардас Беранкис из Литвы.