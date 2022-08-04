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Сегодня, 11:28

Тарпищев допустил, что Медведев может перестать быть первой ракеткой мира в сентябре

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев предположил, что россиянин Даниил Медведев может перестать быть первой ракеткой мира в сентябре.

«Думаю, что до сентября Даниил будет на первой строчке. Дальше будет сложно удержаться. Ему надо будет выигрывать US Open, но он не прибавит к этим очкам ничего. Поэтому, к сожалению, ситуация в рейтинге может измениться после US Open.
Возьмите в пример Джоковича: выиграл Уимблдон — стал седьмым. Реально сейчас Алькарас и Надаль лидируют по рейтингу. До сентября Даниил должен быть первым», — приводит «Чемпионат» слова Тарпищева.

Медведев лидирует в рейтинге ATP с 13 июня 2022 года.

US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4776101-shamil-tarpischev-predpolozhil-kogda-daniil-medvedev-perestanet-byt-pervoj-raketkoj-mira.html
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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