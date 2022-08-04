Тарпищев допустил, что Медведев может перестать быть первой ракеткой мира в сентябре

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев предположил, что россиянин Даниил Медведев может перестать быть первой ракеткой мира в сентябре.

«Думаю, что до сентября Даниил будет на первой строчке. Дальше будет сложно удержаться. Ему надо будет выигрывать US Open, но он не прибавит к этим очкам ничего. Поэтому, к сожалению, ситуация в рейтинге может измениться после US Open.

Возьмите в пример Джоковича: выиграл Уимблдон — стал седьмым. Реально сейчас Алькарас и Надаль лидируют по рейтингу. До сентября Даниил должен быть первым», — приводит «Чемпионат» слова Тарпищева.

Медведев лидирует в рейтинге ATP с 13 июня 2022 года.

US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября.