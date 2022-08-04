Тарпищев объяснил, за счет чего Медведев одержал победу над Хидзикату

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Даниила Медведева над австралийцем Ринки Хидзикату во втором круге турнира в Лос-Кабосе — 6:4, 6:3.

«Сейчас мы не должны говорить о форме, потому что это подготовительный турнир. Результат проходящий. Идет рутинная работа. Даниил хорошо выиграл, это поднимает настрой. Но главные соревнования впереди. Даниил выиграл за счет класса игры, а о качестве игры еще говорить рано», — сказал Тарпищев «СЭ».

Следующим соперником россиянина будет Рикардас Беранкис из Литвы.