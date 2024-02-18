Кафельников рассказал о ключевой роли отца в том, что он стал теннисистом

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» в день своего 50-летия рассказал о ключевой роли отца в том, что он стал теннисистом.

— Я очень любил теннисную ракетку, любил струны, любил махать. А вот монотонную работу, как большинство детей, не жаловал, был ленив, и в определенный момент нужна была жесткая рука, которая переломила бы все эти мои нехотения. Такой рукой стала отцовская.

Мой родной Сочи — город-курорт, где в разгар летнего сезона тебе хочется походить на море, позагорать с ровесниками, половить рыбу, да и вообще пошалить, почудить. Один из моих детских тренеров в интервью рассказывал, как однажды мой папа притащил меня на тренировку, и в одной руке у него был ремень, а в другой — плачущий я. Это не преувеличение, такое и правда имело место. Мне хотелось поспать, порой не было никакого желания с утра идти на тренировку. Но отец поднимал и заставлял. Не совсем до экстрима, но всякое бывало. И да, я ревел.