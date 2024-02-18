Кафельников рассказал о ключевой роли отца в том, что он стал теннисистом
Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» в день своего 50-летия рассказал о ключевой роли отца в том, что он стал теннисистом.
— Я очень любил теннисную ракетку, любил струны, любил махать. А вот монотонную работу, как большинство детей, не жаловал, был ленив, и в определенный момент нужна была жесткая рука, которая переломила бы все эти мои нехотения. Такой рукой стала отцовская.
Мой родной Сочи — город-курорт, где в разгар летнего сезона тебе хочется походить на море, позагорать с ровесниками, половить рыбу, да и вообще пошалить, почудить. Один из моих детских тренеров в интервью рассказывал, как однажды мой папа притащил меня на тренировку, и в одной руке у него был ремень, а в другой — плачущий я. Это не преувеличение, такое и правда имело место. Мне хотелось поспать, порой не было никакого желания с утра идти на тренировку. Но отец поднимал и заставлял. Не совсем до экстрима, но всякое бывало. И да, я ревел.
Может, просто в такие моменты переедал тренировок, нагрузок — уже не помню, почему так было. Иной раз вместо этого шел на рыбалку, а в итоге не я ловил рыбу, а отец — меня: «Давай, все. Какая рыбалка?!» И теперь, спустя много времени, я понимаю, что он был абсолютно прав. Счастлив, что родители живут в Сочи, и я имею возможность им это сказать. И благодарен папе, что в такой трудный момент, когда я артачился, он не опустил руки и не сказал: «На кой черт мне это нужно?» Благодаря его настойчивости я, конечно, и выбился в теннисисты, без него ничего бы не было.