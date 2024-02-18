Кафельников признался, что не смотрел «Слово пацана»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» в день своего 50-летия сказал, что не смотрел сериал «Слово пацана», и сообщил, что сам не сталкивался с криминалом в России 1990-х.

— Откликнулось ли во мне что-то при просмотре «Слова пацана»? Нет, потому что, можете мне верить или нет, но я его не смотрел. А драки в те годы на улицах, конечно, были. Нужно было отстаивать свою репутацию, порой биться. Но каких-то очень жестких моментов не припоминаю.

Не было у меня и столкновений с криминалом в 1990-е. Абсолютно уверен, что люди, которые зарабатывали своим трудом, а не воровали или делали еще что-то нехорошее, не попадали под такие вещи. Хотя, может, рэкет касался и честных бизнесменов, не берусь говорить, — но меня это, к счастью, не тронуло, Боженька уберег. Не было ни одного эксцесса.

Не исключено, конечно, что это произошло из-за любви к большому теннису первого президента России. Может, не только развитие самой игры было под патронажем Бориса Николаевича Ельцина, но и мои приезды в страну тоже. Я ведь был тогда единственным российским теннисистом в мировой десятке, пятерке, тройке. Представляешь, какой начался бы ажиотаж, если бы со мной произошла какая-то криминальная ситуация? Естественно, никому это не было надо. Охрану ко мне в России никто не приставлял, я чувствовал себя спокойно, все меня знали. Но, возможно, все эти вещи кто-то курировал, а я об этом просто не знал.