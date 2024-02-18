Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:15

Кафельников признался, что не смотрел «Слово пацана»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгений Кафельников.
Фото Андрей Голованов, архив «СЭ»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» в день своего 50-летия сказал, что не смотрел сериал «Слово пацана», и сообщил, что сам не сталкивался с криминалом в России 1990-х.

— Откликнулось ли во мне что-то при просмотре «Слова пацана»? Нет, потому что, можете мне верить или нет, но я его не смотрел. А драки в те годы на улицах, конечно, были. Нужно было отстаивать свою репутацию, порой биться. Но каких-то очень жестких моментов не припоминаю.

Не было у меня и столкновений с криминалом в 1990-е. Абсолютно уверен, что люди, которые зарабатывали своим трудом, а не воровали или делали еще что-то нехорошее, не попадали под такие вещи. Хотя, может, рэкет касался и честных бизнесменов, не берусь говорить, — но меня это, к счастью, не тронуло, Боженька уберег. Не было ни одного эксцесса.

Не исключено, конечно, что это произошло из-за любви к большому теннису первого президента России. Может, не только развитие самой игры было под патронажем Бориса Николаевича Ельцина, но и мои приезды в страну тоже. Я ведь был тогда единственным российским теннисистом в мировой десятке, пятерке, тройке. Представляешь, какой начался бы ажиотаж, если бы со мной произошла какая-то криминальная ситуация? Естественно, никому это не было надо. Охрану ко мне в России никто не приставлял, я чувствовал себя спокойно, все меня знали. Но, возможно, все эти вещи кто-то курировал, а я об этом просто не знал.

Евгений Кафельников (справа) и&nbsp;Марат Сафин в&nbsp;Санкт-Петербурге 10&nbsp;ноября 2000 года. «На поздравление с днем рождения Сафин недавно ответил: «Спасибо, брат!» Евгению Кафельникову — 50 лет
Теннис
Слово пацана
Евгений Кафельников
3
3
Читайте также
Названы главные проблемы Олимпиады в Париже
Англия и Франция названы главными фаворитами Евро-2024
Эксперт указал на причастность Сырского к потере ВСУ Авдеевки
Маск согласился с мнением о лжи в США по поводу Украины
На Украине раскрыли последствия потери Авдеевки для Зеленского
В Гааге полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафельников рассказал, готов ли он возглавить спорт в родном Сочи: «Если мне будут говорить, что делать — исключено»

Кафельников рассказал, кто в него поверил и финансировал на раннем этапе карьеры
Новости
RSS RSS
Все новости