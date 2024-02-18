Кафельников рассказал, доволен ли своей теннисной карьерой и на сколько процентов себя реализовал

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» в день своего 50-летия рассказал, доволен ли своей теннисной карьерой и на сколько процентов себя реализовал.

— Доволен ли я тем, чего добился к пятидесяти? Если бы кто-то спросил у мальчика 10-11 лет или у тинейджера в 15-16: «Хотел бы ты выиграть два турнира «Большого шлема», олимпийское золото в одиночке, Кубок Дэвиса и быть первой ракеткой мира?» — думаю, 100 из 100 ответят: «Конечно, хотел бы!» Поэтому жаловаться на судьбу мне точно не стоит. Вполне доволен тем, как прошла моя спортивная карьера и как вообще складывается жизнь. И неправильно задаваться вопросом, что бы я в ней поменял, если бы была такая возможность. Даже не хочу об этом думать. Зачем?

Но мне очень важно, что при всех достижениях в спорте у меня никогда не было пренебрежительного, надменного отношения к людям. Ощущения, что я пуп земли, у меня все есть, а простые люди — никто. Наверное, это отличало меня от многих из тех, кто чего-то добился. Я всегда старался независимо от того, успешный ли человек напротив меня, влиятельный или обычный, вести себя с ними одинаково, не меняться. И так же сейчас.