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Кафельников рассказал, доволен ли своей теннисной карьерой и на сколько процентов себя реализовал

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Евгений Кафельников с кубком «Ролан Гаррос» в 1996 году.
Фото Getty Images

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» в день своего 50-летия рассказал, доволен ли своей теннисной карьерой и на сколько процентов себя реализовал.

— Доволен ли я тем, чего добился к пятидесяти? Если бы кто-то спросил у мальчика 10-11 лет или у тинейджера в 15-16: «Хотел бы ты выиграть два турнира «Большого шлема», олимпийское золото в одиночке, Кубок Дэвиса и быть первой ракеткой мира?» — думаю, 100 из 100 ответят: «Конечно, хотел бы!» Поэтому жаловаться на судьбу мне точно не стоит. Вполне доволен тем, как прошла моя спортивная карьера и как вообще складывается жизнь. И неправильно задаваться вопросом, что бы я в ней поменял, если бы была такая возможность. Даже не хочу об этом думать. Зачем?

Но мне очень важно, что при всех достижениях в спорте у меня никогда не было пренебрежительного, надменного отношения к людям. Ощущения, что я пуп земли, у меня все есть, а простые люди — никто. Наверное, это отличало меня от многих из тех, кто чего-то добился. Я всегда старался независимо от того, успешный ли человек напротив меня, влиятельный или обычный, вести себя с ними одинаково, не меняться. И так же сейчас.

Не хочу даже задумываться, чем бы занялся, если бы у меня не сложилось с теннисом. Не знаю и не хочу знать. Очень рад, что жизнь моя сложилась таким образом, что я посвятил ее этому виду спорта. Это единственное, что в жизни могу делать на сто процентов. Ничего другого. И считаю, что показал в карьере свой максимум. Сто процентов. Не мог я больше, хоть есть люди, кто считает иначе.

10&nbsp;ноября 2000 года. Евгений Кафельников и&nbsp;Марат Сафин в&nbsp;Санкт-Петербурге. «На поздравление с днем рождения Сафин недавно ответил: «Спасибо, брат!» Евгению Кафельникову — 50 лет

Теннис
Евгений Кафельников
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