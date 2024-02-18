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Кафельников рассказал, как планирует встречать свое 50-летие: «Уеду на детские соревнования, где сыграет 14-летний племянник»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Евгений Кафельников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал в монологе для «СЭ», где планирует быть на свой 50-летний юбилей, который он отмечает сегодня.

— Никаким банкетом отмечать 50-летие не планирую, — говорит Кафельников. — Более того, меня в этот момент не будет в России — уеду на детские соревнования, где сыграет мой 14-летний племянник. Он надеется стать таким же, как дядя, и пока что все идет нормально. И его игра для меня сейчас намного важнее, чем празднование моего юбилея.

Потом уже, постфактум, когда вернусь, что-то придумаю — но не масштабное и грандиозное. Не люблю все это, мне не нравятся светские вечера, где наверняка будут петь дифирамбы. Не мое это — все эти пышные оркестры, хлеб-соль, дискомфортно себя в такой обстановке чувствую. И с победного «Ролан Гаррос» в 96-м поэтому прилетел в Москву спустя два дня таким образом, чтобы никто не знал, когда и куда приземляюсь. Тогда, еще почти без интернета и вообще без гаджетов, это было легче. И то полностью сохранить инкогнито не удалось — мой тренер Анатолий Лепешин очень дружил с Анной Дмитриевой, и поэтому съемочная группа «НТВ-Плюс», насколько помню, меня все-таки встречала.

10&nbsp;ноября 2000 года. Евгений Кафельников и&nbsp;Марат Сафин в&nbsp;Санкт-Петербурге. «На поздравление с днем рождения Сафин недавно ответил: «Спасибо, брат!» Евгению Кафельникову — 50 лет

Теннис
Евгений Кафельников
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