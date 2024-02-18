Кафельников рассказал, как планирует встречать свое 50-летие: «Уеду на детские соревнования, где сыграет 14-летний племянник»

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал в монологе для «СЭ», где планирует быть на свой 50-летний юбилей, который он отмечает сегодня.

— Никаким банкетом отмечать 50-летие не планирую, — говорит Кафельников. — Более того, меня в этот момент не будет в России — уеду на детские соревнования, где сыграет мой 14-летний племянник. Он надеется стать таким же, как дядя, и пока что все идет нормально. И его игра для меня сейчас намного важнее, чем празднование моего юбилея.