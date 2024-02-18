Кафельников рассказал, как планирует встречать свое 50-летие: «Уеду на детские соревнования, где сыграет 14-летний племянник»
Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал в монологе для «СЭ», где планирует быть на свой 50-летний юбилей, который он отмечает сегодня.
— Никаким банкетом отмечать 50-летие не планирую, — говорит Кафельников. — Более того, меня в этот момент не будет в России — уеду на детские соревнования, где сыграет мой 14-летний племянник. Он надеется стать таким же, как дядя, и пока что все идет нормально. И его игра для меня сейчас намного важнее, чем празднование моего юбилея.
Потом уже, постфактум, когда вернусь, что-то придумаю — но не масштабное и грандиозное. Не люблю все это, мне не нравятся светские вечера, где наверняка будут петь дифирамбы. Не мое это — все эти пышные оркестры, хлеб-соль, дискомфортно себя в такой обстановке чувствую. И с победного «Ролан Гаррос» в 96-м поэтому прилетел в Москву спустя два дня таким образом, чтобы никто не знал, когда и куда приземляюсь. Тогда, еще почти без интернета и вообще без гаджетов, это было легче. И то полностью сохранить инкогнито не удалось — мой тренер Анатолий Лепешин очень дружил с Анной Дмитриевой, и поэтому съемочная группа «НТВ-Плюс», насколько помню, меня все-таки встречала.