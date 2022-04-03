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Сегодня, 00:35

Хуркач и Изнер стали победителями парного турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Хуберт Хуркач и Джон Изнер.
Фото ATP

Поляк Хуберт Хуркач и американец Джон Изнер в финале турнира в Майами обыграли голландца Весли Колхофа и британца Нила Скупски.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4. Хуркач и Изнер сделали 10 эйсов и не совершили ни одной двойной ошибки, а также реализовали один брейк-пойнт из трех.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Хуберт Хуркач/Джон Изнер (Польша/США, WC) — Весли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 6) — 7:6 (7:5), 6:4

Джон Изнер
Хуберт Хуркач
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