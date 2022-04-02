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Дмитриева — о травме Медведева: «Может, к US Open и восстановится. Его игра требует хорошей физической формы»

Дмитриева высказалась о травме Медведева
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Известный теннисный комментатор Анна Дмитриева прокомментировал травму российского теннисиста Даниила Медведева.

«Ничего страшного! Вся жизнь впереди! Тем более год сейчас не такой, чтобы Медведеву хотелось играть. Его ошибки и неудачи просто от общего удрученного психологического состояния. Это даже хорошо. Пусть сделает себе эту операцию. Она не должна быть очень сложной.

В прошлом году он всерьез переболел ковидом и восстанавливался тоже месяца два. Может, к US Open и восстановится. Его игра требует хорошей физической формы и, главное, душевного равновесия. Желаю ему скорейшего восстановления", — приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».

Операция потребовалась Медведеву из-за грыжи. Предварительные сроки восстановления от одного до двух месяцев.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4653713-dmitrieva-o-travme-medvedeva-nichego-strashnogo-ne-tot-god-chtoby-emu-hotelos-igrat.html
Теннис
Анна Дмитриева
Даниил Медведев
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