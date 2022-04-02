Дмитриева — о травме Медведева: «Может, к US Open и восстановится. Его игра требует хорошей физической формы»
Известный теннисный комментатор Анна Дмитриева прокомментировал травму российского теннисиста Даниила Медведева.
«Ничего страшного! Вся жизнь впереди! Тем более год сейчас не такой, чтобы Медведеву хотелось играть. Его ошибки и неудачи просто от общего удрученного психологического состояния. Это даже хорошо. Пусть сделает себе эту операцию. Она не должна быть очень сложной.
В прошлом году он всерьез переболел ковидом и восстанавливался тоже месяца два. Может, к US Open и восстановится. Его игра требует хорошей физической формы и, главное, душевного равновесия. Желаю ему скорейшего восстановления", — приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».
Операция потребовалась Медведеву из-за грыжи. Предварительные сроки восстановления от одного до двух месяцев.