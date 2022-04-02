Известный теннисный комментатор Анна Дмитриева прокомментировал травму российского теннисиста Даниила Медведева.

«Ничего страшного! Вся жизнь впереди! Тем более год сейчас не такой, чтобы Медведеву хотелось играть. Его ошибки и неудачи просто от общего удрученного психологического состояния. Это даже хорошо. Пусть сделает себе эту операцию. Она не должна быть очень сложной.

В прошлом году он всерьез переболел ковидом и восстанавливался тоже месяца два. Может, к US Open и восстановится. Его игра требует хорошей физической формы и, главное, душевного равновесия. Желаю ему скорейшего восстановления", — приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».

Операция потребовалась Медведеву из-за грыжи. Предварительные сроки восстановления от одного до двух месяцев.