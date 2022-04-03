18-летний Алькарас победил Рууда и выиграл турнир в Майами
Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл турнир ATP в Майами.
В финале он победил норвежца Капера Рууда со счетом 7:5, 6:4. Игра продолжалась 1 час 50 минут.
Алькарас сделал 6 подач на вылет и 2 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Рууд сделал 5 эйсов и 3 двойные ошибки.
Отметим, что испанец стал самым молодым финалистом этого турнира после Рафаэля Надаля в 2005 году.
Ранее Алькарас выиграл турнир ATP в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Карлос Алькарас (Испания, 14) — Каспер Рууд (Норвегия, 6) — 7:5, 6:4
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