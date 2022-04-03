18-летний Алькарас победил Рууда и выиграл турнир в Майами

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл турнир ATP в Майами.

В финале он победил норвежца Капера Рууда со счетом 7:5, 6:4. Игра продолжалась 1 час 50 минут.

Алькарас сделал 6 подач на вылет и 2 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Рууд сделал 5 эйсов и 3 двойные ошибки.

Отметим, что испанец стал самым молодым финалистом этого турнира после Рафаэля Надаля в 2005 году.

Ранее Алькарас выиграл турнир ATP в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 14) — Каспер Рууд (Норвегия, 6) — 7:5, 6:4