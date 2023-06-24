Руне — о победе над Музетти: «С самого утра болело запястье. Пару геймов было трудно»

Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу над Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира в Лондоне.

«Мне нравится играть на траве. Думаю, у меня получается все лучше и лучше. Трава сильно нагружает организм. В первых нескольких матчах каждая часть тела должна привыкнуть к покрытию: движение, верхняя часть тела, все. Поэтому мне было немного трудно, но я рад, что смог закончить и выиграть матч.

С самого утра у меня болело запястье. Трава намного быстрее грунта, поэтому если немного опаздываешь к мячу или на приеме, то это большая нагрузка на запястье. Так и случилось. Я принял меры. Пару геймов после этого было трудно, но сейчас я нормально себя чувствую», — приводит слова Руне сайт ATP.

В матче за выход в финал Руне встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.