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Сегодня, 07:08

Руне — о победе над Музетти: «С самого утра болело запястье. Пару геймов было трудно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу над Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира в Лондоне.

«Мне нравится играть на траве. Думаю, у меня получается все лучше и лучше. Трава сильно нагружает организм. В первых нескольких матчах каждая часть тела должна привыкнуть к покрытию: движение, верхняя часть тела, все. Поэтому мне было немного трудно, но я рад, что смог закончить и выиграть матч.

С самого утра у меня болело запястье. Трава намного быстрее грунта, поэтому если немного опаздываешь к мячу или на приеме, то это большая нагрузка на запястье. Так и случилось. Я принял меры. Пару геймов после этого было трудно, но сейчас я нормально себя чувствую», — приводит слова Руне сайт ATP.

В матче за выход в финал Руне встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.

Теннис
Хольгер Руне
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