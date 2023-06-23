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Алькарас о победе над Димитровым: «Григор — топ-игрок, особенно на траве»

Руслан Минаев
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Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над болгарином Григором Димитровым (6:4, 6:4) в четвертьфинале турнира в Лондоне.

«Та работа, которую я делаю, матчи на самом высоком уровне — все это помогает мне в тяжелые моменты. Григор игрок топ-уровня в каждом аспекте, но на траве он особенный. Он очень хорошо чувствует мяч. Я играл хорошо от начала и до конца», — сказал Алькарас после игры.

За выход в финал Алькарас сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Теннис
Григор Димитров
Карлос Алькарас
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Алькарас обыграл Димитрова и вышел в полуфинал турнира в Лондоне
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