Алькарас о победе над Димитровым: «Григор — топ-игрок, особенно на траве»

Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над болгарином Григором Димитровым (6:4, 6:4) в четвертьфинале турнира в Лондоне.

«Та работа, которую я делаю, матчи на самом высоком уровне — все это помогает мне в тяжелые моменты. Григор игрок топ-уровня в каждом аспекте, но на траве он особенный. Он очень хорошо чувствует мяч. Я играл хорошо от начала и до конца», — сказал Алькарас после игры.

За выход в финал Алькарас сыграет с американцем Себастьяном Кордой.